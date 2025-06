Pequena Laura se prepara para representar Araçatuba no Mini Miss

A pequena Laura Nogueira, de apenas 6 anos, foi recebida com carinho e orgulho na Prefeitura de Araçatuba, nesta quinta-feira (13), pelo prefeito Lucas Zanatta, a vice-prefeita Nice Zucon e a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Zanatta.

A jovem estudante araçatubense se prepara para representar o município no concurso Mini Miss São Paulo, que será realizado nos dias 28 e 29 de junho, em Sorocaba.

Laura ganhou o direito de disputar a etapa estadual após conquistar, em maio, o título de Mini Miss Noroeste, superando candidatas de outras cidades da região. Ao lado da mãe, Gabriela Nogueira, ela compartilhou com os representantes do Executivo a alegria pela conquista e a expectativa para os próximos desafios.