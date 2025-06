Jovem é baleado com 7 tiros em tentativa de homicídio em Birigui

Um rapaz de 26 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 12, no bairro João Crevelaro, em Birigui. O crime aconteceu próximo a um bar localizado na avenida Antônio Coregh.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Copom, após moradores relatarem tiros na região. Enquanto se dirigiam ao local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido levada por populares até uma residência na rua Dois, onde foi posteriormente atendida por uma equipe de resgate.

Já consciente, mas com sinais de confusão devido à medicação, o jovem foi levado ao Pronto-socorro Municipal de Birigui com pelo menos sete perfurações por disparo de arma de fogo: uma na cabeça, uma no pescoço, uma no tórax, uma no antebraço, e outras três nas mãos. Diante da gravidade, ele foi transferido à Santa Casa de Birigui para cirurgia.