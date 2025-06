Polícia prende homem com mais de 22 kg de maconha na Rondon

Durante uma fiscalização de rotina da Operação Impacto, na noite dessa quinta-feira, 12, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar interceptou um passageiro transportando grande quantidade de entorpecente em um ônibus interestadual, na altura do km 653 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A droga, 26 tabletes de maconha, estava com um homem que ocupava a poltrona de número 45. Ao todo, o entorpecente somou 22,884 quilos. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Andradina, onde teve a prisão ratificada e permaneceu detido.

Segundo a PM, o indivíduo possui antecedentes criminais por tráfico de drogas no estado de Minas Gerais, o que reforça o histórico de envolvimento com o crime. A operação segue intensificada em pontos estratégicos da malha viária paulista, com foco no combate ao tráfico e outros delitos interestaduais.