Aracanguá festeja 32 anos com programação festiva

Em seguida, a praça central se transforma em ponto de encontro para a quermesse, que continua no sábado, 14, a partir das 19h. Às 23h, o cantor Paulo Maia e sua banda Furacão do Forró comandam um grande baile popular, com entrada gratuita, promovido pela prefeitura.

Ao meio-dia, o destaque fica por conta da reabertura da Prainha Municipal Rodrigo Santana, um dos símbolos do turismo local, que volta a receber visitantes após melhorias. Já no início da noite, às 18h, a programação ganha um tom religioso com a missa em homenagem ao padroeiro Santo Antônio, na Igreja Matriz.

feriado desta sexta-feira, 13, promete ser animado em Santo Antônio do Aracanguá , que celebra 32 anos de emancipação político-administrativa com uma agenda cheia de atividades para todas as idades. A comemoração começa logo cedo, na praça central, com apresentações culturais, o tradicional canto de parabéns e o esperado corte do bolo de aniversário, acompanhado da distribuição gratuita de pipoca, cachorro-quente e refrigerante para os moradores.

O domingo, 15, começa em ritmo esportivo. Às 7h, atletas se reúnem no Conjunto Poliesportivo Darlan Luís Urbano Gonçalves para a corrida pedestre, que larga do distrito de Major Prado às 8h e termina na sede do município. Logo depois, às 8h30, é a vez da Caminhada Ecológica, no mesmo trajeto da corrida, unindo atividade física e apreciação da paisagem natural.

As celebrações seguem ao longo de junho com atrações como a tradicional Feirinha (dias 12 e 19), a procissão de Corpus Christi (dia 19), o animado Arraiá do Social (dia 20) e o encerramento das festividades com o Leilão Beneficente da Paróquia, no dia 21.

Fundada em 1993, Santo Antônio do Aracanguá nasceu como um desmembramento de Araçatuba, com vocação rural, forte ligação com o rio Tietê e uma população que preserva as tradições religiosas e culturais. Em pouco mais de três décadas, a cidade se tornou um polo regional de turismo ecológico e de eventos populares, mantendo vivo o espírito comunitário que marca sua história.