Birigui terá samba ao ar livre no Parque do Povo

A cidade de Birigui se prepara para uma noite especial de música e lazer. No sábado, dia 21 de junho, a partir das 18h, o Parque do Povo será palco da primeira edição do Samba no Gramado, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com participação do grupo Pura Onda.

O evento tem entrada gratuita e é voltado a toda a comunidade. Embora não seja cobrado ingresso, o público é convidado a contribuir com a doação voluntária de um litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município, em uma ação que une cultura e solidariedade.

A proposta, segundo nota, é criar uma grande roda de samba em um espaço já consagrado como ponto de encontro das famílias biriguienses. A estrutura contará com o apoio da Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança do público.