Prefeitura cobra construtora por falhas em terminal novo

A Prefeitura de Araçatuba divulgou na tarde desta terça-feira, 10, que instaurou processo administrativo contra a empresa que executou a construção do novo terminal urbano da cidade. A obra, inaugurada em dezembro de 2024, foi interditada apenas três dias depois por apresentar diversas falhas.

Com o fechamento do novo terminal, o serviço foi transferido de volta ao antigo local, atrás da antiga estação ferroviária. Laudos técnicos apontaram infiltrações, trincas no piso, problemas elétricos e hidráulicos, entre outras irregularidades na estrutura.

Segundo a gestão municipal, a empresa foi notificada várias vezes, mas não apresentou correções. Uma notificação oficial foi emitida em maio, com prazo para ampla defesa, como prevê o contrato de prestação de serviços.