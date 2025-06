Zatti Saúde inaugura sede e assume gestão da atenção básica

A sede da Zatti Saúde, novo braço da Missão Salesiana de Mato Grosso, foi inaugurada nesta terça-feira, 10 de junho, em Araçatuba. O espaço ocupa o prédio do antigo Colégio Salesiano “Dom Luiz Lasagna” e abriga os setores administrativos da Zatti Saúde, que passa a gerir os serviços de Saúde Mental e Atenção Básica no município em parceria com a Prefeitura de Araçatuba.

Estiveram presentes à cerimônia o Inspetor da Missão Salesiana, Pe. Ricardo Carlos; o Reitor do UniSALESIANO e Diretor-Geral da Presença Salesiana em Araçatuba, Pe. Paulo Fernando Vendrame; o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta; e outras autoridades municipais e acadêmicas.

Segundo a Prefeitura, trata-se da única parceria no país em que uma universidade com Curso de Medicina assume a gestão da Atenção Básica em saúde.