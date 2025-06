Moto com placa irregular é apreendida pela GCM em estrada vicinal

Na tarde de segunda-feira, 9, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba apreendeu uma motocicleta em situação irregular durante patrulhamento na estrada vicinal que leva ao Parque Portuário, por volta do km 2,97, nas imediações do Porto Pio Prado.

Durante a ronda, os agentes notaram duas motos paradas no acostamento, com os condutores ainda sobre os veículos. Um dos veículos chamou atenção devido à placa visivelmente fora do padrão. Após revista pessoal - sem que nada de ilícito fosse encontrado - os guardas checaram a documentação da moto suspeita.

A análise revelou que a placa era apenas decorativa e que a motocicleta não apresentava numeração visível no chassi. O condutor relatou ter adquirido o veículo por meio de uma negociação feita pelo Facebook, cerca de um ano atrás. Diante das irregularidades, ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.