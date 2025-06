Cachorra é violentamente agredida por tutor em Araçatuba

Um ato de crueldade contra um animal gerou indignação em Araçatuba. No último domingo, 8, uma cadela foi brutalmente agredida por um homem no bairro Morada dos Nobres. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança e levou a APDA (Associação de Proteção e Defesa dos Animais) a acionar as autoridades.

O caso que foi divulgado nesta segunda-feira, 9, o homem teria descido de um carro branco e, ao se aproximar da cadela, que estaria sob sua responsabilidade, a lançou com violência ao chão. Mesmo com o impacto, o animal conseguiu se levantar e tentou fugir, mas foi novamente capturado pelo agressor, que a arrastou em direção a uma residência.

Testemunhas relataram ter escutado choros de dor vindos do interior da casa, sugerindo que os maus-tratos continuaram longe das câmeras.