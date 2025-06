Cão farejador ajuda PM a localizar drogas em sítio

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar realizou uma operação na tarde de quinta-feira (6) em uma propriedade rural no bairro Chácara Nossa Senhora de Fátima, em General Salgado, a cerca de 80 km de Araçatuba. A ação contou com o apoio do canil do 12º BAEP.

No local, um morador permitiu a entrada da equipe, que localizou duas porções de cocaína somando 35 gramas, além de dinheiro em espécie e oito celulares. Com a atuação do cão policial Blade, também foram encontradas porções de maconha (16g) e crack (17g) escondidas em diferentes áreas do imóvel.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.