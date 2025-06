Promotor elogia sede unificada dos Conselhos em Araçatuba

O promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Joel Furlan, aprovou a nova sede dos Conselhos Tutelares de Araçatuba e destacou a importância da unificação das duas unidades em um único espaço. A avaliação foi feita durante visita realizada na manhã desta sexta-feira, 6, ao novo endereço na Rua Chiquita Fernandes, 45, Vila São Paulo.

Os Conselhos Tutelares estão funcionando no local desde 10 de maio, conforme determinação da resolução 03/25 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). A visita contou com a presença da secretária de Assistência Social, Marianne Fornageiro; do dirigente administrativo do Núcleo de Apoio aos Conselhos, Edson José da Rocha; e dos coordenadores das unidades, Miriam Almeida e Maurício Aparecido Dário.

O promotor informou que já tinha conhecimento da mudança antes de ela se concretizar e considerou a integração como um avanço importante. “Apesar de serem dois conselhos, o Conselho Tutelar é único. São membros que atuam na cidade inteira, e isso facilita a integração, a fiscalização e até o relacionamento interno. Só vejo pontos positivos nessa unificação”, ressaltou.