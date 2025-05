Circo com foco social é barrado por erro da Prefeitura

Com a proibição, o grupo teve de desmontar a estrutura e transferi-la para um terreno no Jardim Aeroporto, próximo ao antigo aeroclube. A mudança gerou custos imprevistos e exigiu nova divulgação do espetáculo. Até a manhã de quinta-feira (29), o local ainda não contava com água nem energia elétrica, serviços que precisam ser solicitados com sete dias de antecedência.

Circo inclusivo e acessível

Jeniffer ressaltou que o projeto tem foco na inclusão: ela, o marido e os dois filhos têm laudos de autismo e TDAH, assim como parte da equipe. “Nosso som é mais baixo, o ambiente é adaptado. Trabalhamos com respeito às diferenças e trocamos ingressos por alimentos para o Fundo Social. Fomos recebidos com desinformação, desrespeito e nos trataram como cachorros”, desabafou.

Apesar das dificuldades, o grupo manteve a estreia para esta sexta-feira (30), no novo endereço. As sessões são voltadas à inclusão e acessibilidade para todos os públicos.