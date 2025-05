Conselhos Tutelares de Araçatuba agora funcionam no mesmo local

Desde 10 de maio, os dois Conselhos Tutelares de Araçatuba passaram a operar juntos na Rua Chiquita Fernandes, 45, Vila São Paulo, onde também funciona a Secretaria de Participação Cidadã. A mudança foi oficializada pela Resolução nº 03/25 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica).

A cidade passou a contar com dois conselhos em janeiro de 2024, divididos conforme os setores dos Cras. Um funcionava no Centro (regiões Sul, Leste e Sudeste) e outro no Planalto (Norte, Oeste e Noroeste). A unificação, segundo o Comdica, foi motivada por reclamações de escolas, que apontavam dificuldades com a fragmentação territorial — como casos em que a escola e a residência da criança pertencem a áreas de conselheiros distintos.

Também pesou na decisão o descumprimento da Lei Municipal nº 7.536/2013, que trata da compensação das horas de plantão, tema que gerava dificuldades de organização interna.