UniSALESIANO homenageia líderes com título Honoris Causa

O UniSALESIANO promoveu, na noite de quarta-feira (14), no Auditório Papa Francisco, a entrega do título de Doutor Honoris Causa a quatro personalidades cujas contribuições se destacaram nas áreas educacional, religiosa, cultural e social. O evento solene integrou as comemorações pelos 20 anos de credenciamento da instituição e reuniu autoridades, docentes, familiares e convidados, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Foram homenageados: o bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy; o ex-reitor do UniSALESIANO, Pe. Luigi Favero; além de dois homenageados in memoriam – Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei, representado por seu sobrinho Henrique Mazzei, e José Fernandes Fernandes, representado pelo filho Paulo César de Oliveira Fernandes.

A cerimônia teve início com a entrada das autoridades acadêmicas e salesianas, ao som da Banda Regimental da Polícia Militar do CPI-10. Estiveram presentes o reitor Pe. Paulo Vendrame, o vice-reitor Pe. João Marcos Ramos, os pró-reitores e o vice-inspetor salesiano Pe. Ademir Lima de Oliveira, além de representantes do poder público e da Igreja Católica. Após a execução do Hino Nacional e a exibição de um vídeo institucional, os homenageados receberam os símbolos acadêmicos — pelerine, capelo e diploma — e proferiram discursos emocionados, relembrando suas trajetórias e valores familiares.