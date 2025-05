Ônibus escolar é suspenso para alunos da zona rural em Araçatuba

Atualmente, o ônibus escolar disponibilizado pelo município ainda circula pela zona rural, mas leva apenas uma única estudante matriculada no Ensino Médio no Instituto Educacional Manoel Bento da Cruz (IE). O restante do trajeto é feito com o veículo praticamente vazio, contrastando com a demanda não atendida dos estudantes universitários.

Em comunicado oficial enviado aos pais e alunos, a Secretaria Municipal de Educação informou que a suspensão é por tempo indeterminado e abrange alunos de cursos técnicos, tecnológicos, preparatórios e do ensino superior. A pasta justifica a decisão com base em entraves legais e contratuais, e afirma que a medida também visa evitar “caronas ou transportes irregulares de alunos”.

A situação gerou indignação entre os moradores da zona rural e foi tema de debate na 15ª sessão ordinária da Câmara de Araçatuba, realizada na última segunda-feira (12). O vereador Luis Boatto (Solidariedade) levou a pauta ao plenário e protocolou um requerimento solicitando esclarecimentos à Prefeitura.