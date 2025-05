Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em estrada rural

Um trágico acidente resultou na morte do caminhoneiro Paulo Sérgio Souza, de 58 anos, na tarde desta sexta-feira (9), em uma estrada de terra próxima à divisa entre os municípios de Glicério e Brejo Alegre, na região de Araçatuba. Ele foi atropelado pelo próprio caminhão, que desceu sozinho em um trecho de subida.

Segundo as primeiras informações, Paulo Sérgio havia carregado o caminhão em um porto de areia da região. Após o carregamento, estacionou o veículo em uma ladeira e desceu para verificar um possível problema mecânico. Ao passar atrás do caminhão, o veículo começou a se mover sozinho, atingindo o motorista e parando com uma das rodas sobre o peito dele.

O operador de uma pá carregadeira que trabalhava no local presenciou o acidente e acionou imediatamente o resgate. A vítima foi levada ao pronto-socorro de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade.