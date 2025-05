Força Tática captura homem procurado por estupro de vulnerável

Segundo a PM, havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça, com pena fixada em 16 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, conforme o artigo 217-A do Código Penal.

Um homem de 39 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (9) por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar em Araçatuba . A abordagem ocorreu por volta das 12h30, na Rua Santa Maria, no bairro TV.

O homem recebeu voz de prisão no local. De acordo com a polícia, todos os seus direitos constitucionais foram garantidos e não houve necessidade do uso de algemas, já que ele não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou a importância das ações de patrulhamento e inteligência para o cumprimento de mandados e a retirada de criminosos do convívio social.