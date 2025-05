Dois homens são encontrados mortos em Araçatuba nesta sexta-feira

A Polícia Civil de Araçatuba investiga duas mortes registradas nesta sexta-feira, 9, ocorridos em pontos distintos da cidade. Em ambos os episódios, as causas dos óbitos ainda não foram esclarecidas oficialmente e dependem dos laudos necroscópicos do IML (Instituto Médico Legal).

No início da tarde, por volta das 13h, um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 50 e 60 anos, foi encontrado morto em uma calçada, no cruzamento das avenidas Umuarama e Abraão Cuchala, no bairro Concórdia I.

A vítima estava próxima a uma bicicleta caída no asfalto, o que levantou suspeitas entre populares. Segundo informações, profissionais da saúde que passavam pelo local tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas o óbito foi confirmado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ao chegar. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao IML (Insituto Médico Legal), onde exames devem indicar a causa da morte.