Simone Mendes leva Troféu Imprensa e Troféu Internet

A cantora Simone Mendes vive uma fase de ouro em sua carreira solo. Nesse domingo, 4, ela foi duplamente premiada na tradicional cerimônia promovida pelo SBT, conquistando o Troféu Imprensa, eleito por um júri de especialistas, e o Troféu Internet, resultado do voto popular, ambos na categoria Melhor Cantora.

A conquista reafirma o destaque absoluto da artista no cenário musical e sua forte conexão com o público, que acompanha cada passo da cantora desde sua transição para a carreira solo.

Atualmente, Simone figura entre as artistas mais ouvidas do país, com cinco músicas no Top 130 do Spotify Brasil. O destaque principal vai para o hit “Saudade Proibida”, que ocupa a 3ª posição nas paradas, e “Me Ame ou Me Largue”, com mais de 52 milhões de reproduções, liderança nas rádios e presença no Top 12 nacional.