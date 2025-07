Escapamentos barulhentos viram problema em toda Araçatuba

Diversos pontos de encontro bastante movimentados nos fins de semana têm sido alvos recorrentes de reclamações. No entanto, o incômodo causado por escapamentos irregulares ultrapassa essas áreas e já se espalha por toda a cidade, inclusive durante as madrugadas. O problema envolve tanto motocicletas quanto bicicletas adaptadas para emitir ruídos excessivos, afetando o sossego de moradores em diferentes bairros de Araçatuba.

A Câmara de Araçatuba aprovou recentemente um projeto de lei que prevê sanções mais rigorosas contra o uso de escapamentos barulhentos em motocicletas e veículos em geral. A proposta, de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos), busca preservar o bem-estar da população e reforçar o cumprimento das normas ambientais e de trânsito, diante de uma situação que tem gerado incômodo crescente entre os moradores.

O texto tem como base a Resolução 418/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a norma técnica NBR 9.714/1999, que regulam os limites aceitáveis de emissão sonora.

Fiscalização atual já ocorre, mas com base no CTB

Enquanto a nova legislação não entra em vigor, a fiscalização já é realizada no município com base no inciso XI do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de motocicletas com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante.

Segundo a Prefeitura, os agentes de trânsito municipais lavram o auto de infração nesses casos e adotam as medidas administrativas cabíveis, como a retenção do veículo até regularização. A penalidade aplicada atualmente é de R$ 195,23, além da inclusão de 5 pontos na CNH do condutor.