Tentativa de feminicídio e homicídio termina em prisão

Um ataque a tiros registrado na tarde de domingo, 4, por volta das 16h10, deixou duas pessoas feridas no bairro Ypê, em Ilha Solteira. Uma mulher de 35 anos, que trabalha como doméstica, e um homem da mesma idade, prestador de serviços gerais, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo ex-companheiro da vítima feminina, um ajudante de 53 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores ouvirem barulhos de tiros na Alameda das Violetas. A mulher foi atingida nas costas e levada ao Hospital Regional, onde passou por cirurgia. O outro homem também foi alvo dos disparos, mas não há detalhes sobre ferimentos.

Durante patrulhamento, o suspeito foi encontrado e confessou o crime, dizendo que atirou contra a ex e o antigo namorado dela. Com ele, os policiais encontraram uma faca no baú da motocicleta usada na fuga. Já nos fundos da casa do agressor, foram apreendidos o revólver tipo garrucha calibre .38 usado nos disparos, munições e uma porção de crack.