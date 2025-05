AEA fará estreia em casa contra Linense na Copa Paulista; confira

Após a estreia, a equipe de Araçatuba encara o Monte Azul fora de casa, recebe o Noroeste no Adhemarzão e encerra o turno contra o Grêmio Prudente como visitante. O returno seguirá a mesma ordem, com os mandos de campo invertidos.

Integrante do Grupo 1, o Canário enfrentará, em turno e returno, as outras quatro equipes da chave: Linense, Monte Azul, Noroeste e Grêmio Prudente. Por ser o único grupo com cinco times, a AEA folgará na última rodada do primeiro turno.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite da última quarta-feira (30) a tabela base da primeira fase da Copa Paulista 2025, e a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) já conhece seus primeiros adversários na caminhada rumo à próxima fase. O clube estreia em casa, contra o Linense, no Estádio Adhemar de Barros (Adhemarzão), em Araçatuba , em data e horário ainda a serem confirmados.

Os clubes têm até o dia 7 de maio para informar à FPF os dias e horários preferenciais de seus jogos como mandantes. A tabela detalhada será divulgada em seguida pela entidade.

A participação na Copa Paulista representa mais um passo importante na reconstrução do futebol profissional da AEA. Além da projeção estadual, a competição garante ao campeão uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2026.

A diretoria da AEA convoca o torcedor a acompanhar a equipe de perto, reforçando o apoio no Adhemarzão. Todas as atualizações sobre o campeonato serão divulgadas nos canais oficiais do clube.