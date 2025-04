Prova do processo seletivo de Birigui será neste domingo; confira

A Prefeitura de Birigui realiza neste domingo, 4 de maio, a prova escrita do processo seletivo nº 02/2025, que oferece 82 vagas em 11 funções nas áreas da saúde e dos serviços operacionais. Ao todo, 6.258 candidatos se inscreveram para o certame.

A aplicação está marcada para as 9h, com recomendação para que os candidatos compareçam com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. É obrigatório apresentar documento oficial com foto e utilizar caneta esferográfica azul ou preta.

A relação dos candidatos inscritos, com os respectivos locais de prova, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) da última segunda-feira, 28 de abril, e pode ser acessada no link:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjQ0Mzgy