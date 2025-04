Manutenção da Samar pode afetar abastecimento em Araçatuba

A GS Inima Samar realizará uma manutenção programada nesta quarta-feira, 30, no residencial Paquerê, em Araçatuba. A intervenção está prevista para começar às 7h30 e tem como objetivo a substituição do medidor de entrada de água do sistema local.

Durante o serviço, o fornecimento de água poderá ser afetado em parte da região, com a previsão de normalização até as 17h30 do mesmo dia.

A concessionária orienta que os imóveis com caixa d’água não devem sentir os efeitos da paralisação, desde que os reservatórios estejam dimensionados para suprir pelo menos 24 horas de consumo, conforme as normas técnicas.