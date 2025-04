Operação de trânsito aborda 68 veículos e resulta em 51 autuações

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal) e os agentes de Mobilidade Urbana foi realizada nessa sexta-feira, 25, em diversos pontos de Araçatuba, com foco na fiscalização de trânsito. Durante a operação, foram abordados 68 veículos, entre motocicletas e automóveis, resultando em 51 autuações e na remoção de 12 veículos ao pátio.

Baseada em levantamento estatístico georreferenciado, a ação priorizou locais com maior incidência de acidentes e infrações, com o objetivo de coibir práticas perigosas e garantir mais segurança no trânsito. Um dos locais foi a avenida dos Araçás.

Entre as irregularidades identificadas, estavam licenciamento vencido, veículos em mau estado de conservação, motoristas sem habilitação ou com habilitação vencida, alterações no sistema de iluminação, falta de equipamentos obrigatórios e recusa ao teste do etilômetro.