Motociclista foge após manobras perigosas e cai em fuga

Na noite de sexta-feira, 9, por volta das 21h30, agentes da Guarda Civil Municipal de Araçatuba flagraram um motociclista praticando manobras arriscadas em plena via pública. Ele se equilibrava sobre uma das rodas do veículo quando passou em frente à viatura na Rua Sud Mennucci, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Ao notar a presença da GCM, o suspeito acelerou e fugiu em alta velocidade, passando pela rua Conde Zeppelin, uma região bastante movimentada por pedestres, inclusive crianças. A equipe iniciou a perseguição e, já na rua Aviação, o condutor continuou com manobras imprudentes. Ele acabou caindo da moto próximo ao número 777 da via.

O porteiro de um condomínio nas proximidades presenciou o acidente e se prontificou a colaborar com a apuração do fato. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram duas porções de erva semelhante à maconha, além de embalagens plásticas vazias, normalmente utilizadas no preparo para venda de entorpecentes.