Motociclista foge da Guarda Municipal e é detido em Birigui

Na madrugada desta sexta-feira, 25, durante patrulhamento na Avenida José Ravagnani, a Guarda Municipal se deparou com uma situação suspeita. No cruzamento com a Rua dos Jasmins, uma motocicleta realizou uma manobra irregular e fechou a viatura, dando início a um breve acompanhamento pelas ruas do bairro São Braz, em Birigui.

O condutor da moto, cuja identidade não foi divulgada, tentou fugir pela contramão na Rua Guarani, desrespeitando várias sinalizações de parada. A perseguição terminou na altura do número 2300 da via, onde o homem foi abordado.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o motociclista disse que fugiu por estar sem os documentos da motocicleta.