Exposição transforma entradas do câmpus em túnel do tempo musical

Entre os dias 22 e 30 de abril, as entradas dos blocos A e C do UniSALESIANO se transformarão em verdadeiros portais para o passado musical com a realização da 8ª Exposição de Fotografia Publicitária, promovida pelos alunos do 1º termo do Curso de Publicidade e Propaganda. A mostra é fruto do trabalho desenvolvido na disciplina de Fotografia Publicitária, sob a supervisão do professor Maikon Malaquias.

Com o tema "Músicas que marcaram época", a exposição reúne produções fotográficas criadas por mais de 50 alunos, organizados em 8 agências (grupos de trabalho). Cada grupo foi responsável por representar visualmente uma década musical, sorteada previamente, abrangendo desde os anos 1950 até os anos 2020.

Para compor os ensaios, os acadêmicos realizaram um mergulho em pesquisas sobre artistas, estilos musicais e canções emblemáticas de suas respectivas décadas. O resultado é uma coleção de imagens conceituais que buscam capturar, com sensibilidade e técnica, a essência cultural e sonora de cada época.