Vídeo mostra servidor público agredindo criança autista em escola

Um vídeo enviado à Redação da Folha da Região na tarde dessa quinta-feira, 24, revela uma cena de agressão contra uma criança diagnosticada com autismo no interior de uma escola municipal de Jales, a 115 km de Araçatuba.

As imagens, que teriam sido feitas em outubro de 2024, mostram um funcionário público da unidade repreendendo o menino de forma violenta, após um episódio de crise, no qual a criança derruba um banco. A mãe só soube do caso em novembro.

Segundo a mãe do menino, que possui diagnóstico de autismo nível 2, o impacto psicológico causado pela agressão tem sido devastador. Em um vídeo emocionado, divulgado nas redes sociais, ela relata que o filho se recusa a voltar à escola e vem enfrentando dificuldades até mesmo para entrar no prédio da secretaria quando vai buscar as atividades escolares, que atualmente realiza em casa com apoio psicológico.