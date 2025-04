Região de Araçatuba cria 26 mil novas empresas e MEIs em um ano

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulgou um novo boletim com dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que mostra o desempenho da abertura de empresas e microempreendedores individuais (MEIs) no Estado de São Paulo entre março de 2024 e fevereiro de 2025. O levantamento destaca o protagonismo da Região Metropolitana de São Paulo e revela o desempenho da Região Administrativa de Araçatuba, com a abertura de mais de 26 mil empresas e MEIs em um ano.

No total, foram abertas 513.345 novas empresas (excluindo MEIs) em todo o Estado. O setor de serviços liderou com 355.245 registros (69,2%), seguido pelo comércio (105.661). A criação de empresas também passou pelos setores da construção (26.422), indústria (23.598) e agropecuária (2.419).

A liderança é disparada da capital paulista, com 305.006 novos empreendimentos, o que representa 59,4% do total estadual. Em seguida, aparecem as regiões de Campinas (67.253) e Sorocaba (23.112). Araçatuba aparece entre as últimas da lista, com 5.462 novas empresas.