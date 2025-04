Araçatuba vacina apenas 10% do público-alvo contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Araçatuba acende um sinal de alerta diante da baixa procura pela vacina contra a gripe. De acordo com dados do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, atualizados no último dia 17 de abril, apenas 10,24% do público-alvo foi imunizado desde o início da campanha, em 28 de março. Ao todo, foram aplicadas 8.967 doses, de um total estimado em mais de 87 mil pessoas.

A maior adesão até o momento é entre os idosos, com mais de 60 anos, que receberam 6.425 doses. Já entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, apenas 376 foram vacinadas. Trabalhadores da saúde somam 698 doses aplicadas, enquanto 1.072 foram destinadas a pessoas com comorbidades. Outros grupos apresentam índices ainda menores: 160 gestantes, 104 professores e apenas 9 puérperas receberam o imunizante.

A diretora do setor de Vigilância, Priscila Cestaro, reforça a importância da vacinação para reduzir o risco de complicações graves da gripe. “É uma medida segura e eficaz, que ajuda a evitar hospitalizações e óbitos. Por isso, reforçamos o chamado para que o público prioritário procure a UBS mais próxima”, destacou.