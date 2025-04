Reitor do UniSALESIANO participa de velório do Papa Francisco

O Reitor do UniSALESIANO de Araçatuba, Pe. Paulo Fernando Vendrame, SDB, esteve presente nesta quarta-feira (23) na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para se despedir do Papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.

Em meio a milhares de fiéis, religiosos e líderes de diversas partes do mundo, Pe. Paulo participou do velório como gesto de respeito e devoção ao líder católico que marcou uma era com sua simplicidade, proximidade com os pobres e apelos por paz e fraternidade.

“O Papa Francisco foi, para o mundo, o Papa da misericórdia. Ele nos ensinou a cuidar da nossa casa comum, a educar com responsabilidade e a viver a fé com simplicidade e coragem”, declarou o Reitor, emocionado.