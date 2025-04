Força Tática prende homem de 55 anos por tráfico em Andradina

Na manhã desta terça-feira (23), por volta das 11h30, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem de 55 anos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Europa, em Andradina.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado após apresentar comportamento considerado suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele uma quantia em dinheiro e porções de crack ? substância comumente comercializada em pequenas quantidades no tráfico de entorpecentes.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), onde o caso foi registrado. Ele permanece detido e à disposição da Justiça.