Recusa ao bafômetro marca Operação Páscoa 2025 em Araçatuba

Durante a Operação Semana Santa/Páscoa/Tiradentes 2025, realizada entre os dias 17 e 21 de abril, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização nas rodovias da região de Araçatuba, com foco especial no combate à embriaguez ao volante e outras Infrações que contribuem para acidentes e mortes, como excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, não uso do cinto de segurança e sistema retenção, mau estado de conservação.

De acordo com o balanço divulgado pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), 8 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool, enquanto outros 31 se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

A recusa em se submeter ao teste, prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, é considerada infração gravíssima, com as mesmas penalidades aplicadas a quem é flagrado dirigindo embriagado: multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.