Mulher e filhos sofrem queimaduras em explosão de churrasqueira

Um grave acidente doméstico registrado na tarde do último domingo, 20, em Avanhandava, deixou quatro pessoas feridas após a explosão de uma churrasqueira. O caso aconteceu por volta das 15h no bairro Vila Industrial e envolveu uma mulher de 41 anos, seus dois filhos, de 7 e 13 anos e a enteada, de 16 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas sofreram queimaduras durante o acendimento da churrasqueira, supostamente com o uso de álcool. Os ferimentos mais graves foram na mulher e nos dois filhos, que foram levados ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica. A equipe médica avaliava a possibilidade de transferência para um hospital especializado em tratamento de queimados.

No local do acidente, tanto a mulher quanto a enteada relataram que a explosão ocorreu no momento em que a mãe tentava acender a churrasqueira. As causas exatas do incidente ainda serão apuradas.