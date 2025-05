Mulher de 72 anos é socorrida após acidente no Guatambu

Uma mulher de 72 anos foi socorrida na manhã desta terça-feira, 6, após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Senador Teotônio Vilela, conhecida como Guatambu, em Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu em um retorno próximo ao campus do Uni-Salesiano. Um homem que conduzia um Fiat Uno seguia no sentido Araçatuba a Birigui, quando um Ford Fiesta, dirigido pela idosa, tentou realizar uma conversão e entrou na frente do Uno. O motorista não conseguiu frear a tempo, resultando na colisão.

A mulher foi atendida por uma equipe de resgate e levada ao pronto-socorro de Araçatuba. O condutor do Fiat Uno não sofreu ferimentos. Ambos os veículos ficaram no local, aguardando a remoção por guincho.