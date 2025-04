Capotamento em rodovia da região mata mulher de 59 anos

Uma mulher de 59 anos morreu após ser arremessada de um carro durante um grave acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Rancharia, aproximadamente a 120 km de Araçatuba, no domingo, 20. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no quilômetro 508 da via. O condutor do veículo, que seguia viagem ao lado dos pais, teria cochilado ao volante, o que fez com que o carro atravessasse o canteiro central, colidisse com uma estrutura metálica e capotasse.

A mãe do motorista, que estava no banco traseiro, foi lançada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos. Ela chegou a ser socorrida, mas teve o óbito confirmado na Santa Casa de Misericórdia de Rancharia.