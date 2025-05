Cabeçada e ameaça de morte marcam jogo amador em Araçatuba

Um árbitro de futebol amador foi vítima de agressão física durante uma partida realizada no campo do bairro Rosele, em Araçatuba, neste domingo (5). A vítima, um vendedor de 38 anos que atuava como árbitro no jogo, registrou boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) logo após o episódio.

De acordo com o relato à Polícia Civil, a confusão começou por volta dos 15 minutos do primeiro tempo da partida entre as equipes Águas Claras e Turma do Bairro. O árbitro teria marcado uma falta contra o time Águas Claras, o que irritou o treinador da equipe, que passou a xingá-lo intensamente. Após ser advertido com cartão amarelo, o técnico continuou com os insultos e ameaças, o que levou à sua expulsão com cartão vermelho.

Durante o intervalo do jogo, segundo o árbitro, o treinador invadiu o campo, aproximou-se e o questionou sobre a expulsão. Em seguida, desferiu uma cabeçada no nariz da vítima, provocando luxação e sangramento. O agressor ainda teria perseguido o árbitro com um pedaço de madeira, proferindo ameaças de morte.