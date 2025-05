Mãe denuncia agressão de professora contra filho autista

A Polícia Civil apura uma denúncia de agressão registrada por uma mãe contra uma professora da Apae de Monte Aprazível, cidade que fica a cerca de 80 km de Araçatuba. Segundo o boletim, seu filho, de 10 anos, com autismo nível 3, teria sido ferido nas orelhas durante aula no dia 23 de abril. A criança, por limitações da condição, não consegue relatar o que aconteceu.

A mãe contou que notou manchas roxas nos lóbulos da criança ao buscá-la na instituição. Disse ainda ter estranhado a explicação da professora, que atribuiu os ferimentos ao próprio menino. “Estranhei, porque meu filho não é de se bater. E se ele tivesse se batido, teriam outras marcas pelo corpo e pelo rosto, mas o machucado foi só nas orelhas”, afirmou à emissora de TV local.

Segundo a mãe, essa não foi a primeira vez que a profissional usou força excessiva. Um mês antes, ela diz ter flagrado a professora pressionando o tórax do filho com as mãos, enquanto ele gritava no chão. Após o episódio mais recente, ela acionou o Conselho Tutelar, o Ministério Público e registrou boletim na delegacia da cidade.