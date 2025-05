Criminoso invade casa e leva arsenal com 11 armas e 900 munições

A Polícia Civil de Penápolis apura um furto ocorrido na madrugada de domingo, 4, quando um homem invadiu uma residência localizada na avenida Tijuca, no Parque Residencil Oliveira, e levou 11 armas de fogo e cerca de 900 munições. O imóvel pertence a um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), que estava fora da cidade com a mulher, desde o feriado de quinta-feira, 1º.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi descoberto quando o casal retornou na madrugada de segunda-feira, 5, e encontrou a casa completamente revirada. Foram levados um fuzil, duas espingardas e oito pistolas, além de munições de calibres como .380 e 9 mm. Duas bolsas de viagem também desapareceram e, segundo a vítima, podem ter sido usadas para transportar o armamento.

Câmeras de segurança registraram o suspeito se aproximando do imóvel e, momentos depois, pulando o muro. Ele teria desligado a energia elétrica ao acessar o disjuntor no quintal, o que desativou o sistema de monitoramento. Outros objetos de valor na casa não foram levados, o que levanta a suspeita de que o autor já conhecia o local e o conteúdo do cofre.