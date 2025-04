Região de Araçatuba lamenta com fé e emoção a partida do Papa

A manhã desta segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes, amanheceu com um sentimento de luto e reverência para milhões de católicos ao redor do mundo. O Vaticano confirmou a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, ocorrido na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice. Desde as primeiras horas do dia, a notícia se espalhou pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, provocando intensa comoção, e não foi diferente entre os fiéis da região de Araçatuba, que se manifestaram em orações, homenagens e mensagens de gratidão.

Na região, a liderança da Igreja Católica prestou tributo ao Papa. O bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy emitiu nota oficial manifestando pesar e reconhecimento pelo legado deixado por Francisco.

“Em comunhão com toda a Igreja, lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido Papa Francisco. Gravadas ficam em nossa memória seu sereno semblante, sua descontraída aproximação a todas as pessoas, seu franco e aberto sorriso. Louvamos a Deus pelo fecundo e extenso ministério pastoral realizado ao longo de seu pontificado. Confiantes, rogamos ao Eterno Deus que o acolha em sua morada onde possa partilhar, feliz e por toda a eternidade, do banquete preparado para os benditos filhos do Pai!”, declarou Dom Sérgio.

Outros sacerdotes também manifestaram sua emoção e respeito.

“O Papa Francisco nos convidou neste ano a sermos peregrinos da esperança. Jesus é a nossa esperança, o motivo da nossa fé. Agradecemos a Deus pelo testemunho dele como pastor da Igreja Católica. Que vivamos essa esperança até o dia em que nos encontrarmos na eternidade e na paz prometida por Jesus", disse o padre Sidney Mendonça, vigário paroquial da Paróquia São Brás, de Birigui.