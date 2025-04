Confusão, goleada e eliminação: AEA dá adeus ao acesso para a A3

O sonho da AEA de Araçatuba de conquistar o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista em 2026 foi adiado. A equipe foi derrotada de forma contundente por 4 a 0, na tarde deste sábado (19), pelo União Agrícola Barbarense, fora de casa, e deu adeus à classificação. A partida, realizada no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, também foi marcada por um episódio polêmico no intervalo.

Dentro de campo, o União impôs seu ritmo desde o apito inicial. O primeiro gol saiu com Nathan Índio, que aproveitou uma falha da zaga araçatubense para abrir o placar. Em seguida, Messias ampliou, e Mastherson fez o terceiro com um chute colocado de fora da área. O quarto gol veio de forma inusitada: um jogador do próprio AEA, ao tentar recuar para o goleiro, acabou marcando contra, selando o placar elástico.

O clima esquentou mesmo no intervalo. Um desentendimento envolvendo o mascote do União, que provocou a torcida organizada “Piratas” do AEA, resultou em uma confusão generalizada. Irritado com a atitude do mascote, o presidente do AEA invadiu o gramado e partiu para tirar satisfações. A situação saiu do controle e foi necessária a intervenção da Polícia Militar e de representantes da Federação Paulista de Futebol para conter os ânimos.