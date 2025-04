União Barbarense sufoca a AEA e vence o 1º tempo por 3 a 0

Com três golaços, o União Agrícola Barbarense saiu à frente no primeiro tempo contra a Associação Esportiva Araçatuba (AEA), pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista série A4.

A partida está sendo realizada neste sábado (19), em Santa Bárbara d’Oeste. O União Barbarense começou o jogo já sufocando a defesa da AEA e manteve o domínio durante a maior parte do tempo.

O primeiro gol foi marcado logo aos 4 minutos por Nathan Índio. Aos 10, Messias fez o segundo gol, e o terceiro foi marcado aos 27 por Mastherson.