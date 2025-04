Araçatuba aparece em 8º em ranking de arborização; Birigui lidera

Birigui foi reconhecida como a cidade mais arborizada do Brasil entre os centros urbanos com mais de 100 mil habitantes, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo IBGE com base no Censo 2022. Com 98,4% da população vivendo em ruas com presença de árvores em áreas públicas, o município alcançou o topo do ranking nacional. Araçatuba também figura entre os destaques, ocupando a oitava posição, com índice de 96,1%.

O levantamento faz parte da pesquisa "Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios", divulgados pela secretaria de Turismo de SP que avalia aspectos da infraestrutura urbana, como calçadas, iluminação pública e arborização, com base no que há disponível nas vias e espaços públicos – excluindo áreas particulares, como quintais e jardins residenciais.

No total, 12 das 15 cidades mais arborizadas do Brasil estão localizadas no estado de São Paulo, evidenciando o compromisso paulista com o planejamento urbano sustentável. Além de Birigui e Araçatuba, aparecem no ranking outras cidades do interior como Sertãozinho, São José do Rio Preto, Ourinhos, Jaú, Araraquara e Marília.