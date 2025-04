GCM flagra motociclista embriagado e sem capacete na Araçás

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta quinta-feira (17), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba flagraram um motociclista em visível estado de embriaguez no cruzamento da Rua Silva Grota com a Avenida dos Araçás. A abordagem ocorreu por volta das 3h20.

De acordo com o boletim da corporação, o homem foi visto inicialmente empurrando a moto com trancos pela rua, no sentido centro-bairro. Em seguida, retornou à Avenida dos Araçás pilotando o veículo com o capacete mal posicionado, apoiado apenas na testa.

A equipe realizou a abordagem no momento em que o condutor parou para buscar um passageiro – um colega de trabalho, que também não usava capacete. Durante a fiscalização, o motociclista apresentava sinais nítidos de embriaguez, como fala arrastada, e confessou ter consumido bebida alcoólica pouco antes.