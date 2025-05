Hacker invade perfis de jovem após envio de link malicioso

Um adolescente de 15 anos foi vítima de um ataque cibernético no último sábado, 10, após baixar um link malicioso enviado com a promessa de acesso a um jogo. O caso foi registrado na delegacia de Araçatuba e será investigado como invasão de dispositivo informático e tentativa de extorsão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem clicou e instalou o arquivo suspeito, permitindo que o invasor assumisse o controle remoto do seu computador. Com o acesso, o hacker entrou em diversas contas do adolescente, incluindo e-mails, redes sociais, jogos online e arquivos pessoais. A conta da mãe do adolescente também foi comprometida.

Parte dos dados invadidos foi compartilhada em um grupo da plataforma Discord. Uma outra pessoa foi vítima de golpe aplicado pelo invasor, que usou o nome do adolescente para se passar por ele.