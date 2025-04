Homem é preso por morte e ocultação de cadáver em área rural

Um homem de 62 anos foi preso nesta quinta-feira (17) em Andradina, acusado de matar um conhecido a golpes de madeira durante uma discussão em uma propriedade rural. A vítima estava desaparecida desde novembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito relatou que a briga teria começado após o homem, com quem mantinha relação de amizade, pedir dinheiro emprestado. Segundo o depoimento, a situação teria se agravado após uma suposta ameaça com faca, o que teria motivado o agressor a reagir com um pedaço de madeira, causando a morte do colega.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o autor afirmou ter incinerado o corpo utilizando lenha e plástico, e posteriormente espalhado as cinzas em uma área de pastagem. A prisão temporária foi decretada e ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. O caso segue sob investigação.