Procurado pela Justiça é preso em ônibus durante fiscalização

Durante fiscalização da Operação Impacto/Feriados, realizada na manhã desta quinta-feira (17) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem procurado pela Justiça.

A abordagem aconteceu por volta das 9h20, no quilômetro 294 da rodovia, quando equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) pararam um ônibus para fiscalização de rotina. Durante a verificação dos passageiros, os policiais identificaram que o ocupante da poltrona 21 possuía mandado de prisão em aberto.

O mandado foi expedido com base no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que trata da conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação ou com o direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano. Além disso, o indivíduo já possuía antecedentes criminais por violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).