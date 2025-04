Homem morre após ser ferido com soda cáustica por ex-namorada 

A idosa relatou que, mesmo após a separação, o homem continuou a persegui-la. Em um novo episódio de intimidação, ao vê-lo com uma faca, ela reagiu lançando sobre ele uma mistura de água com soda cáustica, que havia preparado por medo de novos ataques.

Conforme consta no boletim de ocorrência divulgado nessa quarta-feira, 16, a mulher de 67 anos contou que manteve um relacionamento com Hilton por cerca de três anos, encerrado em janeiro deste ano em razão de agressões e ameaças frequentes. Desde então, ela havia conseguido medidas protetivas de urgência. Hilton, inclusive, já tinha sido preso duas vezes e respondia a inquéritos por lesão corporal e ameaça.

Hilton Marcos Pereira Dias, de 53 anos, morreu nessa terça-feira, 15, na cidade de Cardoso , a aproxidamente a 130 km de Araçatuba , após passar quase uma semana internado na Santa Casa com graves queimaduras provocadas por soda cáustica. O caso aconteceu no dia 9 de abril, quando, segundo o relato da ex-companheira dele à polícia, ela agiu para se proteger de mais uma ameaça de morte.

Após ser atingido, o homem tentou fugir, mas caiu próximo à própria residência. A própria ex-namorada acionou o Samu (Serviç de Atendimetno Móvel de Urgência) e a Polícia Militar, que prestaram os primeiros socorros. Ele foi levado para a Santa Casa de Cardoso com queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto e no tórax, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. Já a mulher foi ouvida e liberada. De acordo com o delegado Tiago Madlum Araújo, que investiga o caso, tudo indica que a mulher agiu em legítima defesa, considerando o histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas por parte de Hilton.