Polícia Militar prende dois procurados por homicídio na região

A Polícia Militar realizou, nessa terça-feira, 15, a prisão de dois homens procurados pela Justiça pelo crime de homicídio, em ocorrências distintas nos municípios de Buritama e Birigui.

Em Buritama, a prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Livramento, quando os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele era procurado pela Justiça. O suspeito foi imediatamente conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já em Birigui, a ação foi realizada por uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) no bairro Jardim Ipanema, também na noite de terça. Durante a abordagem, os policiais identificaram que o homem abordado tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Assim como no primeiro caso, ele foi encaminhado ao Distrito Policial e teve sua prisão ratificada.